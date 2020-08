Coronavirus : 160 cas positifs en une semaine en Bourgogne Franche-Comté, l'ARS appelle à la prudence

160 cas positifs de Covid-19 ont été enregistrés en une semaine dans la région Bourgogne Franche-Comté, soit le nombre le plus élevé depuis le déconfinement indique l'ARS. Chacun est invité, à nouveau, à respecter les gestes barrière pour limiter la reprise de l'épidémie.

Un peu plus de 18.500 tests ont été réalisés en une semaine dans la région.

L'ARS lance un appel à la vigilance. La circulation du coronavirus continue de s’intensifier en Bourgogne-Franche-Comté où plus de 160 cas positifs ont été enregistrés ces 7 derniers jours. Depuis vendredi dernier (31 juillet), ce sont un peu plus de 18.500 tests qui ont été réalisés, parmi eux 166 se sont avérés positifs.

C’est le nombre hebdomadaire de résultats positifs le plus élevé enregistré depuis la sortie du confinement dans la région et tous les départements sont concernés (ARS BFC)

Au total, en date du 7 août, ce sont 24 patients atteints de formes graves du Covid-19 qui étaient pris en charge dans les hôpitaux de la région, dont 4 en réanimation, "avec plus d'une entrée à l'hôpital par jour observée en moyenne ces derniers jours dans la région".

Les chiffres de l'épidémie dans la région au 7 août. - ARS BFC

Une vingtaine de foyers "en cours d'investigation"

"Depuis la sortie du confinement, plus de 400 signalements de regroupements de cas ou de situations en collectivités" ont été signalés à l’Agence Régionale de Santé, "une vingtaine étant à ce jour en cours d’investigation, de traitement ou de suivi".

En plein cœur de la période estivale, une part significative de ces situations est liée à des rassemblements en famille ou entre amis et aux chaînes de transmission qui en découlent (ARS BFC)

Des indicateurs qui doivent donc inciter à la prudence. L'ARS invite chacun, y compris les plus jeunes, à respecter les gestes barrière pour limiter la reprise de l'épidémie et protéger les plus fragiles. Le seul port du masque ne suffit pas à protéger du virus. Il faut aussi : se laver très régulièrement les mains, saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades, rester à distance les uns des autres.