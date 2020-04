Coronavirus : reprise partielle des consultations à l'hôpital Nord Franche-Comté

Les consultations sont de nouveau possibles au service des Urgences de l'hôpital de Trévenans depuis ce mercredi, tout comme dans les services de cancérologie. Une reprise partielle et progressive.

Depuis ce mercredi, les consultations, autres que pour le Covid-19, ont pu partiellement reprendre à l'hôpital de Trévenans. "Il s’agit uniquement des consultations de cancérologie, du service des Urgences et de pathologies chroniques nécessitant un suivi rapproché", indique l'établissement.

Il est inutile d’appeler l’HNFC

"Si un patient est concerné par la programmation d’une consultation, il sera informé par téléphone ou par mail (...) les consultations seront programmées toutes les 20 minutes, leur nombre a été défini en fonction des places disponibles en salle d’attente, afin de garantir la distanciation sociale nécessaire", précise encore l'hôpital.

Des téléconsultations ont également été mises en place dans plusieurs spécialités, comme en rhumatologie, gastro-entérologie, oncologie ou encore gynécologie et pédiatrie. D'autres téléconsultations vont être ouvertes prochainement dans d’autres secteurs.

Les restrictions de visites assouplies

L'hôpital précise enfin que depuis ce lundi, les familles peuvent à nouveau rendre visite à leurs proches dans les Ehpad Maison Joly à Montbéliard et Les Magnolias à Pont de Roide, mais sous conditions : visite de 20 minutes, sur rendez-vous, dans la limite de 5 visites au total par jour et par établissement.

En néonatologie, la présence des deux parents est à nouveau possible depuis ce jeudi, avec masque obligatoire pour le papa.

Près de 400 patients Covid guéris

Ce jeudi 30 avril, 162 patients infectés par le Covid-19 étaient toujours hospitalisés, dont 18 en réanimation et 68 dans les services de soins de suite et de réadaptation. A fin avril, ce sont 379 patients qui avaient été hospitalisés et qui ont pu rentrer chez eux après guérison.

La moitié des personnes décédées originaires du Doubs

Depuis le début de l'épidémie, 147 personnes sont décédées du Covid-19, à ce jour, à l'hôpital de Trévenans : 6 patients décédés sur 10 avaient plus de 80 ans. La grande majorité des personnes décédées était originaire du Doubs (46%) et du Territoire de Belfort (39%). 12% étaient originaires de Haute-Saône, et 2% d'Alsace.