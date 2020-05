Coronavirus: reprise progressive des consultations et des opérations hors covid dans les hôpitaux de la région

Depuis le début de l'épidémie, les opérations et les consultations non urgentes étaient reportées. Elles vont reprendre progressivement. La baisse du nombre de malades du coronavirus le permet. Mais les hôpitaux des Pays de La Loire se tiennent prêts à faire face à une éventuelle deuxième vague

Les consultations et les interventions chirurgicales non urgentes qui étaient stoppées depuis deux mois, vont reprendre petit à petit dans les hôpitaux des Pays de la Loire. La baisse du nombre de cas de malades atteints du Covid-19 hospitalisés et en réanimation permet un redémarrage progressif de l'activité selon l'Agence régionale de Santé. L'ARS a validé un plan d'action capable de prendre en charge les patients atteints de pathologies non COVID. Médecins et spécialistes avaient tiré la sonnette d'alarme en voyant le nombre de consultations chuter pour des patients atteints de maladies chroniques. Le nombre de dépistage de cancer par exemple, a lui aussi baissé fortement depuis le début de l'épidémie. Un report d'examen qui peut avoir des conséquences importantes, en terme de santé des patients, dans le traitement des maladies graves.

Le plan blanc est maintenu en cas de nouveau pic de malades atteints du Covid 19

Cette reprise d’activité se fait dans le cadre du maintien des mesures d’urgence sanitaire et donc des plans blancs de chaque établissement. Car, en fonction des tendances épidémiologiques suivies quotidiennement, les hôpitaux pourront décider de manière collective, d’adapter leur services pour faire face à une éventuelle deuxième vague du virus. Des lits supplémentaires d’hospitalisation et de réanimation pourront être dégagés en 48 heures maximum pour accueillir de nouveaux patients touchés par le COVID. L’ARS tiendra informée régulièrement les usagers de la situation sanitaire en termes de prise en charge des patients (COVID et non COVID) en Pays de la Loire.