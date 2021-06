Coronavirus : retour au niveau de septembre 2020 dans les Deux-Sèvres

L'épidémie de Covid-19 continue de reculer dans les Deux-Sèvres. La circulation du virus a diminué de moitié sur la semaine du 7 au 13 juin selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé. Le taux d'incidence s'établit à 24 cas pour 100.000 habitants, ce qui place les Deux-Sèvres à la 6e place des départements de Nouvelle-Aquitaine. Situation qui n'avait pas été constatée depuis septembre 2020.

Trois personnes sont hospitalisées en réanimation, un chiffre stable. Au total ce sont 19 personnes qui sont hospitalisées pour Covid-19 dans le département.

Deux nouveaux décès sont à déplorer ce qui porte à 496 le nombre de morts depuis le début de l'épidémie.

La moitié des Deux-Sévriens a reçu une première dose de vaccin

50,1% des Deux-Sévriens ont reçu une dose de vaccin et 24% les deux doses. Depuis début juin, les doses de Pfizer reçues dans les Deux-Sèvres ont considérablement augmenté rappelle l'ARS passant de 12.000 par semaine à plus de 21.000/semaine. La durée d'injection entre deux vaccins (Pfizer ou Moderna) est entre cinq à sept semaines. Il y a aussi les professionnels de santé de ville qui ont des vaccins. "Avec ces conditions, tout le monde peut se faire vacciner sans modifier ses vacances et être certain d'être vacciné avant le mois de septembre", précise l'Agence régionale de santé.