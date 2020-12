Déconfinement : retour du couvre-feu dès 20 heures jusqu'à la fin de l'année, sauf le soir de Noël

Le déconfinement sera plus strict qu'annoncé à partir du 15 décembre a annoncé Jean Castex ce jeudi soir. "La partie est loin d’être gagnée", [contre le coronavirus] a justifié le Premier ministre. Il y aura donc un couvre-feu plus important dès le 15 décembre au soir : entre 20 heures et 6 heures du matin, au lieu de 21 heures comme annoncé il y a quelques semaines.

Pas de dérogation pour le nouvel an

Ce déconfinement sera "strictement contrôlé avec moins de dérogation" a encore prévenu Jean Castex, et il "concernera aussi le réveillon du 31 décembre". Le gouvernement avait, un temps envisagé de lever le couvre-feu pour la nuit de Noël ainsi que celle du nouvel an, mais ce ne sera finalement pas le cas le 31 décembre. Cette soirée de la Saint-Sylvestre "contient tous les ingrédients d’un rebond épidémique. Si la situation s’était améliorée, nous aurions pu envisager ce risque, mais ce n’est pas le cas" a martelé la Premier ministre.

Le couvre-feu sera donc levé uniquement pour la nuit de Noël. Pendant la soirée du 24 décembre, les déplacements seront autorisés, sans couvre-feu ce soir-là et sans restriction géographique non plus. En revanche, le gouvernement maintient sa préconisation de n'être que six adultes à table pendant les fêtes. "Plus nous multiplions les contacts dans des endroits clos, plus nous faisons prendre des risques à nos proches en se contaminant" a justifié Jean Castex, qui a aussi intimer aux Français de "limiter les interactions les cinq jours précédents [les fêtes NDLR], restez chez vous !" a-t-il ordonné, notamment avant une rencontre avec une personne âgée ou vulnérable au coronavirus.

Pas de couvre-feu dans les territoires ultra marins

On pourra en revanche à se déplacer partout sur le territoire à partir du 15 décembre, mais en continuant au maximum à avoir recours au télétravail.

Dans les territoires ultramarins, il n'y aura pas de couvre-feu à partir du 15 décembre a précisé Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur.

"Nous entrons dans une phase de couvre-feu sur le territoire national, sauf pour les territoires ultramarins. Un seul territoire ultramarin, la Martinique, avait été placé en confinement début novembre, mais est désormais sous couvre-feu depuis mardi et pour seulement une semaine" a-t-il détaillé.

"Nous ne sommes pas encore arrivés au bout de cette deuxième vague et nous ne serons pas, le 15 décembre, à l'objectif que nous nous étions fixés de passer en dessous des 5.000 nouveaux cas par jour", a aussi prévenu Jean Castex qui a aussi justifié ces décisions en prenant l'exemple des États-Unis. Les fêtes de thanksgiving, fin novembre, "ont entrainé une accélération de l'épidémie".