Coronavirus : retour du masque à l'école en Béarn et Bigorre la semaine prochaine

Le Béarn et la Bigorre, en Hautes-Pyrénées et dans les Pyrénées-Atlantiques, le masque sera de nouveau obligatoire à l'école à partir de la semaine prochaine, le 8 novembre. En cause, une reprise de l'épidémie de coronavirus.

Le retour de vacances sera masqué pour les écoliers du CP au CM2 en Béarn et Bigorre. Pour les 39 départements où ce taux dépasse les 50 cas sur une moyenne de cinq jours consécutifs, le gouvernement a décidé de rétablir le port du masque obligatoire à l'école, la semaine prochaine, à partir du 8 novembre, le jour de la reprise après les vacances scolaires. Le taux d'incidence du coronavirus dans les Hautes-Pyrénées atteignait 61,3 cas pour 100.000 habitants pour la période du 25 au 31 octobre, les Pyrénées-Atlantiques atteignait 91 cas pour 100.000 habitants.

Retour à un protocole renforcé

Dans la région, les départements voisins des Landes, de Gironde et de Haute-Garonne ne sont pas soumis à cette obligation mais le Gers l'est, ainsi que le Lot-et-Garonne. Outre la liste des départements concernés, le ministère de l'Education nationale a précisé ce mercredi soir dans son communiqué que "le protocole prévoit des mesures de protection renforcées, notamment la limitation des brassages par niveau, l’augmentation de la fréquence des désinfections et le respect d’une distanciation physique adaptée pour les activités physiques et sportives mises en œuvre le plus rapidement possible". Santé Publique France évoquait une "reprise épidémique" dès la semaine dernière.