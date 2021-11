Coronavirus : retour du masque dès lundi pour tous les écoliers alsaciens

Le masque sera de nouveau obligatoire à partir de lundi 8 novembre dans les écoles primaires bas-rhinoises et haut-rhinoises : c'est ce qu'a confirmé ce mercredi 3 novembre la préfète du Bas-Rhin et du Grand Est, Josiane Chevalier. En cause : le taux d'incidence dans les deux département dépasse le seuil d'alerte de 50 cas pour 100.000 habitants depuis plus d'une semaine.

39 départements concernés

En tout, le masque redevient obligatoire dans 39 départements en raison d'un regain de l'épidémie de coronavirus : "A partir de la semaine prochaine, de la rentrée scolaire, dans les départements où le taux d'incidence s'est malheureusement restabilisé au-dessus de 50 pour 100.000 habitants (...) le masque va être à nouveau rendu obligatoire pour les enfants des écoles concernées", a expliqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres.

En Alsace, les taux d'incidence dépassent ce seuil d'alerte depuis plus d'une semaine. Au 2 novembre, ils étaient de 61,9 pour le Bas-Rhin et de 63,3 dans le Haut-Rhin.