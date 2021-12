Coronavirus : retour du masque obligatoire en extérieur à Nîmes, Alès, Bagnols-sur-Cèze et Beaucaire

Le taux d'incidence et les hospitalisations continuent d'augmenter dans le Gard. La préfecture annonce que le masque redevient obligatoire dans les centres-villes de Nîmes, Alès, Bagnols-sur-Cèze et Beaucaire à partir de demain, vendredi 31 décembre.

La situation sanitaire continue de se dégrader dans le Gard. Le taux d’incidence au covid s'élève désormais à 722 cas pour 100 000 habitants dans le département et la tension hospitalière s'accentue. Pour ces raisons, la préfète du Gard a décidé de rendre obligatoire le port du masque en extérieur dans les centres-villes d’Alès, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire et Nîmes. Cette mesure prend effet à compter de demain, vendredi 31 décembre à 8 heures et sera maintenue jusqu’au 2 février 2022 inclus.

Où précisément le port du masque sera-t-il obligatoire ?

Alès

Au sein du périmètre délimité par les voies suivantes :

• rue Albert 1er ;

• place des Martyrs de la Résistance ;

• rond-point Auvergne.

• boulevard Louis Blanc, incluant la place H. Barbusse ;

• extension du périmètre à l’avenue Général De Gaulle et à la

Place Pierre Semard ;

• Rue du Docteur Serre jusqu’à l’angle de la rue du 14 juillet ;

• Rue du 14 juillet ;

• Rue Florian, portion entre la rue du 14 juillet et la rue Mandajors ;

• Rue Mandajors, portion entre la rue Florian et le Boulevard

Gambetta ;

• Boulevard Gambetta, portion entre la rue Mandajors et la rue

Jean Julien Trellis.

• Rue Jean Julien Trellis, portion entre le Boulevard Gambetta et la

rue des Frères Chotard ;

• Place de la Libération ;

• Avenue Carnot, portion entre la place de la Libération et la rue

Balore ;

• Rue Balore ;

• Rue d'Estienne d'Orves.

• Place de l'Abbaye, Marché couvert ;

• Place St Jean, Cathédrale St Jean, de l’angle de la rue de la

Meunière à la rue Rollin ;

• Rue Rollin jusqu’à l’angle de la rue Jules Cazot ;

• Office du tourisme Rue Albert 1er

Beaucaire

Au sein du périmètre délimité par les voies suivantes :

Au nord par le Boulevard Maréchal Joffre ;

A l’est par la banquette de la digue ;

Au sud par le Quai de la Paix et le Cours Sadi Carnot ;

A l’ouest par le boulevard Maréchal Foch.

Bagnols-sur-Cèze

Au sein du périmètre délimité par les voies suivantes :

• la place Jean-Jaurès

• l'avenue Paul-Langevin

• l'avenue Jean-Perrin

• la place Bertin-Boissin

• la rue Garidel-Allègre, de la place Bertin-Boissin à

l'intersection avec le chemin des dames

• le chemin des dames

• la descente des Perrières

• l'avenue Léon-Blum

Nîmes

Au sein du périmètre délimité par les voies suivantes :

• Boulevard des Arènes

• Boulevard Gambetta

• Boulevard Amiral Courbet

• Boulevard Victor Hugo

• Boulevard Alphonse Daudet

• l'Esplanade

• Boulevard de Prague

• Boulevard de la Libération

Font toujours exception à l’obligation du port du masque :

• Les personnes de moins de onze ans ;

• Les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus ;

• Les personnes pratiquant une activité physique ou sportive.Face