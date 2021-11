Coronavirus - Retour du masque, taux d'incidence, hospitalisations : où en est-on en Nouvelle-Aquitaine ?

"Se faire vacciner, respecter les gestes barrières, se faire tester et s'isoler si présence de symptômes ou de contact à risque". Les mois passent mais les consignes de Santé Publique France ne changent pas. Dans son dernier bulletin épidémiologique régional paru mercredi, l'agence de surveillance du virus soulignait que "l'accélération de la circulation virale se poursuit et les nouvelles admissions en services de soins critiques augmentent tandis que les nouvelles hospitalisations conventionnelles se stabilisent." Le taux d'incidence régional s'élève à 89,6 cas pour 100.000 habitants en Nouvelle-Aquitaine (contre 58,1 la semaine précédente) et il connaît une progression particulièrement marquée dans les Landes où la préfète a annoncé ce vendredi que le masque serait de nouveau obligatoire en extérieur à partir de lundi. En Creuse, département également touché par un fort rebond de la pandémie, les autorités ont pris un arrêté pour imposer le port du masque dans les lieux qui avaient vu naître des clusters et notamment les salles des fêtes et les salles polyvalentes. Ce lundi, tous les enfants, du CP au CM2, devront porter le masque à nouveau à l'école. C'était déjà le cas en Nouvelle-Aquitaine pour les enfants de Corrèze, des Deux-Sèvres, des Pyrénées-Atlantiques et de la Vienne.

Découvrez ci-dessous les principaux indicateurs de l'évolution de la pandémie de coronavirus en Nouvelle-Aquitaine issus de Santé Publique France ce vendredi 12 novembre 2021.