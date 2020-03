Coronavirus : à Toulouse, retraités et étudiants en renfort au SAMU 31

Au centre d'appel du SAMU à Toulouse, environ 1500 appels par jour sont liés au coronavirus. Des volontaires sont venus épauler les médecins régulateurs du SAMU. Parmi ces bénévoles, des médecins retraités et beaucoup d'étudiants en médecine.

"Il y a un vrai élan de solidarité. Une grande générosité, notamment de la part des étudiants qui se sont proposés spontanément", raconte Vincent Bounes, le patron du SAMU 31. Près de 300 étudiants se sont portés volontaires ce weekend au centre d'appels. Des étudiants en dentaire et en pharmacie devraient également venir grossir les rangs ces prochains jours.

Universités fermées, du temps libre pour les étudiants

Il faut dire que les étudiants vont avoir le temps de se mobiliser. Les universités seront fermées à partir de lundi 16 mars, pour une période encore indéterminée. La plupart des stages de médecine générale sont annulés. Les différents élus étudiants se sont rassemblés pour trouver une solution à cette situation de crise dans les centres d'appels, des messages ont été passés sur les réseaux sociaux. Les étudiants ont finalement répondu présents, comme Pauline, 21 ans, en troisième année de médecine : " Nous avons été formés par des médecins régulateurs. On nous a appris à nous servir des logiciels". Son téléphone sonne presque sans arrêt. La plupart du temps, son rôle est de rassurer les gens. " Plus de peur que de mal. On sent que les gens qui nous appellent sont rassurés de parler..." : Pauline n'a pas le temps de terminer sa phrase, elle doit décrocher son téléphone.

Clément, lui aussi étudiant en troisième année de médecine, n'a pas hésité une seconde : "Notre vocation c'est d'aider les patients. On voit nos collègues plus âgés qui rament. C'était naturel pour nous de prêter main forte. D'autant plus que c'est intéressant pour notre formation".

La gestion du coronavirus, c'est une question de solidarité nationale

Eux aussi ont du temps : les médecins retraités sont venus apporter leur soutien. Georges, 75 ans, ne travaille plus depuis un an : "J'ai contacté le SAMU pour leur dire que j'étais libre et prêt à donner un coup de main". Cet ancien médecin voit sa participation comme un devoir : "Je pense que la gestion du coronavirus, c'est une question de solidarité nationale. Il faut s'entraider dans les cas difficiles. Et ce cas nous parait préoccupant". Toutes les deux heures, Georges répond en moyenne à 30 appels.