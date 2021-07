Coronavirus - Port du masque généralisé dans le Gard d'ici une semaine ?

Avec désormais un taux d'incidence à plus de 200 pour 100 000 habitants, le Gard glisse doucement mais sûrement vers une nouvelle série de mesures restrictives pour faire face à la pandémie de covid-19. Mais Marie-Françoise Lecaillon, Préfète du Gard, ne s'arrête pas à ce simple chiffre ; elle regarde également l'activité hospitalière. Même si, assure-t-elle, "rien ne dit que d'ici une semaine on ne prendra pas d'autres mesures" à l'échelle du département.

Les mesures existent déjà. La Préfète du Gard a déjà pris un arrêté sur le port du masque, et il est toujours d'actualité. "Il l'impose dans les rassemblements, dans les marchés, lors des brocantes. Il l'impose, puisque ce sont des rassemblements, lors des fêtes votives. Donc commençons déjà par respecter ce qui existe."

"Oui, on a un taux d'incidence supérieur à 200. On regarde aussi un autre critère, celui de la tension hospitalière, indique Marie-Françoise Lecaillon. On est pour l'instant plutôt certes sur une augmentation mais qui n'est pas celle que nous avons connue lors des vagues précédentes. Et donc pour le moment, mon analyse c'est que les mesures que nous avons prises conviennent actuellement, mais qu'effectivement rien ne dit que d'ici une semaine on ne prendra pas d'autres mesures. Et peut-être pour simplifier les choses de faire en sorte que le masque soit obligatoire partout. Mais actuellement il me semble que c'est le bon sens quand on est avec du monde on met le masque, et quand onn est tout seul dans la forêt on peut le retirer"

"Le port du masque sur les fêtes votives ? Les maires sont un peu comme moi, ils ne peuvent rien contre l'inconscience des participants." Marie-Françoise Lecaillon, Préfète du Gard, au micro France Bleu Gard Lozère

Le taux d'incidence grimpe-t-il un peu plus chaque jour à cause d'un manque de rigueur avec le port du masque sur les fêtes votives ? C'est fort possible, pour partie tout au moins. "C'est la responsabilité aussi de tout un chacun. J'ai fait le choix de ne pas les interdire, et on en a vraiment discuté avec les maires. On avait vraiment beaucoup travaillé avec les maires. Il y a des maires qui ont pris des décisions d'annulation, des maires qui ont choisi le maintien. Mais les maires sont un peu comme moi, ils ne peuvent rien contre l'inconscience des participants. Et donc, si on veut que ces fêtes se finissent d'ici la fin de l'été, il faut qu'on soit tous responsables. Et cette responsabilité, c'est celle qui revient à chaque citoyen et à chaque participant".