Coronavirus : ruée sur les gels hydroalcooliques et les masques à Nîmes

La France se prépare au risque de propagation du coronovirus "On a devant nous une épidémie qu'il va falloir affronter au mieux ", a ainsi déclaré le président de la République Emmanuel Macron ce jeudi à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière où un premier français est mort du virus la veille. Depuis quelques jours un peu partout en France, c'est la ruée vers les masques de protection. De nombreuses pharmacies comme à Nîmes sont en rupture de stock.

"Jusqu'à présent, on en parlait pas tant que ça (..) Les premiers masques qu'on a vendus, c'était surtout pour des personnes qui voyageaient. Maintenant, je les sens plus inquiets depuis quelques jours. Surtout les personnes fragiles au niveau bronchique, les personnes âgées" Une pharmacienne à Nîmes

L'inquiète est parfois telle que FB Gard Lozère a rencontré à Nîmes une maman qui "enlève (sa) fille de l'école. Elle n'ira plus jusqu'à nouvel ordre".

Dans cette pharmacie, les patients sont de plus en plus nombreux à vouloir se procurer également de la chloriquine. il s'agit d'un médicament contre le paludisme qui pourrait être efficace contre le coronavirus. A ce stade les autorités sanitaires appellent à la plus grande prudence car les effets secondaires sont nombreux.