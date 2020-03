Coronavirus - Sa femme est en réanimation : "C'est affreux" confie Claude à Pontarlier

Il se confie, de l'émotion dans la voix, avec des mots simples et forts. Claude, un habitant de Pontarlier a vu sa vie basculer à cause du coronavirus, depuis que sa femme est tombée malade. "Elle est hospitalisée en réanimation" depuis vendredi 20 mars, confie-t-il à France Bleu Besançon. "C'est affreux" lâche Claude, "les nouvelles ne sont pas très bonnes" et "être loin d'elle, ça me manque."

Une demie-heure avant d'appeler, c'est la boule au ventre"

Le quotidien est désormais régi par la peur, l'attente et l'incertitude : "Attendre un coup de fil, attendre d'appeler l'hôpital, je peux vous assurer que c'est affreux." Claude appelle deux fois par jour le service, "mais une demie-heure avant d'appeler, j'ai la boule au ventre" confie-t-il. Leurs enfants, eux, "n'osent pas décrocher le téléphone, ils ont peur" quand il les contacte pour donner des nouvelles.

Evitez de sortir, faites attention!"

Alors Claude veut "lancer un cri très très fort" à tous les Français : "Faites attention, évitez de sortir, c'est très dur. Respectez les autres. Le sport, arrêtez! On aura bien le temps de faire du sport... mais surtout faites attention" Il insiste sur le fait que "ça n'arrive pas qu'aux autres." Et confie : "Je souhaite à personne, mais vraiment à personne que cela arrive."

Claude est à ce jour en bonne santé, alors qu'il a côtoyé son épouse malade pendant quatre jours. Son fils en revanche, brancardier de métier, est lui aussi contaminé par le covid-19 et sa belle-fille est étudiante en médecine.

Message aux familles touchées

En restant digne et fort, Claude lance ce message aux familles concernées par des cas graves : "Serrez les poings et gardez le moral."