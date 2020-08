Saint-Chamond : première opération de dépistage massif du coronavirus dans la Loire

Plusieurs centaines de personnes se font tester au coronavirus mercredi et jeudi à Saint-Chamond, au château du Jarez. Un dépistage gratuit organisé par l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, la préfecture de la Loire et la Ville de Saint-Chamond.

Des tests covid-19 gratuits et sans ordonnance sont menés mercredi et jeudi à Saint-Chamond (Loire). C'est le château du Jarez qui accueille la première grande opération départementale de dépistage gratuit du coronavirus. Mercredi matin, environ 500 personnes s'étaient inscrites pour ces tests nasopharyngés.

Une fois leur horaire de rendez-vous vérifié à une entrée du château, les personnes testées sont interrogées sur leur état de santé par des membres de la protection civile et de la Croix rouge. Puis c'est le moment du test. Trois unités distinctes sont installées, sous trois tentes blanches réparties au rez-de-chaussée du château.

Margherita ressort de l'autre côté du château avec quelques picotements dans le nez,après le prélèvement par écouvillon. "C'est assez désagréable, mais comme je suis partie en vacances en Espagne il vaut mieux", commente-t-elle. Sarah aussi voulait être fixée après son retour de vacances. La jeune femme explique qu'elle revient de Marseille et qu'elle voulait être testée avant d'aller voir sa grand-mère en fin de semaine. "Moi j'essaie de ne pas côtoyer trop de monde, mais je joue au foot dans un club alors je voulais être sûr de pas avoir attrapé le covid... et puis, ma mère fait partie des personnes à risque", raconte Julien.

Les 20-40 ans ciblés en priorité

À 22 ans, le jeune homme fait partie de la population que les autorités veulent inciter à se faire tester pour limiter la propagation du coronavirus. _"_Le taux d'incidence et de positivité chez les moins de 40 ans, notamment la tranche 20-40, est plus élevé que sur les autres classes d'âge; c'est le cas au niveau national et dans notre département en particulier", rappelle Nadège Grataloup, la directrice de la délégation Loire de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.

Et même si les tests sont ouverts à toute la population de la vallée du Gier, sans restriction d'âge, la Ville de Saint-Chamond a voulu cibler les plus jeunes en contactant les associations pour qu'elles diffusent l'information sur l'opération de dépistage auprès de leurs licenciés, précise Régis Cadegros, premier adjoint au maire couramiaud. "Je voudrais souligner que c'est le bon moment se se faire dépister, à quelques jours de la rentrée scolaire et au retour des vacances", ajoute l'adjoint, qui est aussi président du conseil de surveillance de l'hôpital du Gier.

À ce titre, il tient à rassurer la population au sujet des clusters qui ont été identifiés dans la vallée du Gier ces dernières semaines : la situation est maîtrisée. C'est en raison de ces foyers de covid-19 et de la densité de population dans le secteur que l'ARS et la préfecture de la Loire ont choisi de mener ce premier dépistage gratuit à grande échelle sur le territoire de Saint-Chamond.