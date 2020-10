Coronavirus : Saint-Étienne devrait basculer en alerte maximale ce jeudi

On ne peut pas dire que c'est une surprise. Ce jeudi soir, lors du point presse du ministre de la Santé, Olivier Véran devrait annoncer le passage de Saint-Étienne en état d'alerte maximale en raison de la progression de l'épidémie de Coronavirus. C'est ce qu'ont appris nos confrères de France Info, ce jeudi matin, de source gouvernementale.

Des contaminations en augmentation constante

Le nombre de contaminations ne cesse d'augmenter et notamment dans la Loire. Dans ce contexte, le président de la République a déclaré dès mercredi soir à la télévision que de nouvelles annonces seraient faites ce jeudi.

Bars fermés, congrès interdits, restaurants soumis à des règles sanitaires plus strictes... etc : les nouvelles mesures de restrictions mises en place à Paris, pour quinze jours, devraient donc logiquement être également mises en place à Saint-Étienne d'ici peu. La capitale est en effet également en état d'alerte maximale depuis dimanche soir.

Dans la Loire, les indices d'une aggravation de l'épidémie n'ont cessé de s'accumuler depuis une semaine : classes fermées, situation alarmante dans les Ehpad, inquiétude des élus, dont Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne...

Seuil d'alerte largement dépassé

En début de semaine, les chiffres montraient que le taux d'incidence, c'est-à-dire le taux de personnes testées positives à la Covid-19, était de 185 pour 100.000 habitants dans la Loire. Pour les seules communes de Saint-Étienne métropole (cinquante-trois en tout), ce taux atteignait déjà, lundi, 249 pour 100.000. Le seuil d'alerte, fixé à 50 pour 100.000 était donc déjà largement dépassé.

Par ailleurs, ce taux d'incidence est aussi particulièrement élevé chez les seniors (les plus de 65 ans) avec un taux de 174 pour 100.000 dans la Loire. Enfin ce taux flambe également chez les 18-24 ans dans notre département : 400 pour 100.000, notamment à cause des rassemblement et fêtes étudiantes. Une fête a réuni par exemple, la semaine dernière, à Saint-Étienne, près de 150 personnes dans un appartement de soixante mètres carrés.

Pour conclure, la préfète alertait également dès lundi sur la progression constante des hospitalisations depuis plusieurs jours.