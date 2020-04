Coronavirus : samedi de Pâques en confinement, la situation en Isère

Alors que l'hôpital de Grenoble constate une baisse du nombre de patients hospitalisés pour le coronavirus et des malades en réanimation, les appels à respecter strictement le confinement en ce week-end de Pâques se multiplient . Le Préfet de l'Isère annonce des contrôles renforcés.

L'essentiel

DIRECT en Isère

8h45. Si vous voulez savoir où faire votre marché en respectant toutes les règles sanitaires, consultez notre carte interactive. Vous y trouverez le marché le plus proche de chez vous et les jours et horaires où il se tient.

8h30. Bonjour, bienvenu dans ce direct pour accompagner un samedi de Pâques très ensoleillé mais aussi très confiné. Un bonjour en chanson !