Coronavirus : Sanofi prêt à offrir un médicament anti-paludique pour traiter 300.000 malades

Le laboratoire français s'appuie sur une étude réalisée auprès de 24 patients atteints du coronavirus. Résultat : cet anti-paludique, le Plaquenil, pourrait potentiellement fonctionner.

Des résultats encourageants

Au regard d'une étude aux résultats encourageants menée sur ce médicament. Sanofi s'engage à mettre son traitement à la disposition de la France et à offrir plusieurs millions de doses qui pourraient permettre de traiter 300.000 patients.

Le Plaquenil, une molécule d'hydroxychloroquine, également utilisée depuis des décennies dans les maladies auto-immunes de type lupus ou polyarthrite rhumatoïde, pourrait en effet avoir un effet sur la disparition du virus, a indiqué lundi le professeur Didier Raoult, directeur de Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille.

Selon cette étude menée par le professeur Raoult sur 24 patients atteints du coronavirus, six jours après le début de la prise de Plaquenil, le virus avait disparu chez trois quarts des personnes traitées.

Plusieurs experts appellent à la prudence

La porte-parole du gouvernement français, Sibeth Ndiaye, indique que ces essais cliniques sont "prometteurs" et qu'ils seront étendus sur un plus grand nombre de patients.

Mais à ce stade "nous n'avons pas de preuve scientifique" que ce traitement fonctionne.

Plusieurs experts appellent en effet à la prudence en l'absence d'études plus poussées et en raison des effets indésirables qui peuvent être graves, notamment en cas de surdosage.

"J'ai pris connaissance des résultats et j'ai donné l'autorisation pour qu'un essai plus vaste par d'autres équipes puisse être initié dans les plus brefs délais sur un plus grand nombre de patients", a de son côté indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran.

Les initiatives des entreprises se multiplient face à la pandémie. Vendredi dernier, Sanofi, qui travaille sur un vaccin contre le nouveau coronavirus, avait déjà annoncé la création d'un fonds d'amorçage pour soutenir l'effort de recherche des équipes de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP) dans leur lutte contre le coronavirus.