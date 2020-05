Déconfinement : sans surprise le Grand Est reste en rouge sur la carte définitive

Le Grand Est reste en rouge sur la carte définitive du déconfinement. Même si le virus ne circule pas activement partout, la tension sur les services d'hospitalisation en réanimation reste importante au niveau régional. Les mesures de déconfinement seront donc plus drastiques dans la région.

Les masques deviendront plus que jamais nécessaire (illustration)

L'ensemble de la région Grand Est est en rouge ce jeudi 7 mai sur la carte du déconfinement. Et cela même si l'épidémie semble ralentir dans tous les départements : le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Marne, les Ardennes, la Haute-Marne, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, les Vosges et la Meuse. Même si le virus ne circule pas activement partout, la tension sur les services d'hospitalisation en réanimation reste importante au niveau régional. Les mesures de déconfinement seront donc plus drastiques dans la région que dans le reste de la France.

En France, quatre régions sont en rouge dont l'Ile-de-France et Mayotte.

La carte définitive du déconfinement en France - Ministère des solidarité et de la santé

Des services de réanimation en tension à l'échelle régionale

Même si le virus ne circule pas activement partout, la tension sur les services d'hospitalisation en réanimation reste importante au niveau régional. C'est ce critère et non les conditions de chaque département qui est pris en compte pour l'élaboration de cette carte. C'est donc toute la région Grand Est, y compris le département des Ardennes où certains élus avaient demandé à passer en vert, au vu d'une tension plus faible dans ses services de réanimation.

Tension sur les capacités de réanimation - Ministère de la santé

Taux de circulation du virus - Ministère de la santé

Dans le Grand Est, il y a malgré cela, à la fois un ralentissement du nombre de personnes hospitalisées, y compris en réanimation et du nombre de décès quotidiens, même si la surmortalité reste importante dans la région qui est l'une des plus touchée de France.

Tous les départements du Grand Est était d'ailleurs déjà en rouge sur la première carte du déconfinement rendue publique par le gouvernement.L’Agence Régionale de santé le 30 mars.

Les mesures de déconfinement seront donc plus drastiques dans la région.