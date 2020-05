Coronavirus : "Le confinement a permis de lever des freins à la téléconsultation en Normandie"

Les téléconsultations médicales ont explosé en Normandie depuis la mise en place du confinement lié à la Pandémie du coronavirus.

C'est ce que constate l'organisme Normand'E-Santé qui propose ces consultations à distance via l'outil thérap-e .

" Avant le confinement on était sur une moyenne de 60 téléconsultations par semaine, évalue Olivier Angot, directeur de Normand'E-Santé. Après un mois de pratique nous sommes arrivées à 20.000 téléconsultations ce qui fait une moyenne de plus de 700 par jours."

La téléconsultation permet d'accéder à son médecin sans quitter son domicile et son lieu de confinement.

"Cela permet au patient potentiellement COVID de ne pas obligatoirement aller dans la salle d'attente mais également aux autres patients touchés par une autre pathologie de bénéficier d'une consultation sans non plus prendre le risque de se déplacer."

L'outil thérap-e est facile d'usage pour les patients et simple à utiliser techniquement.

Le patient reçoit un SMS ou un mail avec un lien sur lequel il clique et aussitôt il se retrouve dans une salle virtuelle et donc en consultation avec son médecin.

"Le médecin ou le patient n'ont besoin d'aucune installation, explique Olivier Angot. Ils ont simplement besoin de se connecter via internet avec un compte bien précis.

La téléconsultation concerne de nombreux généralistes. elle peut également être utilisée sur des pratiques comme la dermatologique ou des soins de suite ou dans les maisons de retraite.

Le seul bémol concerne le problème des zones blanches encore fréquentes en Normandie même si les soucis de connexion tendent à se réduire.

"Ça met un certain nombre de frein. Heureusement, les technologies ont avancé. Aujourd'hui on a besoin d'internet mais on a besoin de moins besoin de débit qu'avant. Il reste néanmoins quelques zones difficiles à couvrir."

La volumétrie de la téléconsultation après le confinement ne sera pas celle que l'on a aujourd'hui mais cela a permis de lever quelques freins et quelques réticences.

Au delà de la crise sanitaire, la téléconsultation devrait poursuivre son développement dans notre région selon le directeur de Normand'E-Santé. Cette habitude rentrera dans les mœurs. Elle peut également être une solution à la problématique des déserts médicaux.

Par exemple sur les suivis de patients chroniques ou sur des renouvellements d'ordonnance, cela permettra d'éviter de faire systématiquement déplacer le patient et d'offrir une alternance entre consultation physique et consultation à distance."