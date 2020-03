Coronavirus : le préfet de la Sarthe regrette la légèreté de certains habitants

Alors que la France est passée au stade 3 de l'épidémie de coronavirus, on a pu voir un marché des Jacobins bondé au Mans dimanche 15 mars et de très nombreux promeneurs dans les parcs de la ville. "Je constate que tout le monde n'a pas encore compris, j'ai moi-même été frappé samedi en ville de voir des commerces bondés", indique Patrick Dallennes, préfet de la Sarthe, invité de France Bleu Maine. "Les forces de police et de gendamerie que j'ai envoyées samedi soir vérifier que les bars et les restaurants fermaient bien à minuit m'ont rapporté avoir vu des groupes de personnes rassemblées comme pour célébrer l'événement avec force embrassades, le tout arrosé d'alcool".

Pas de sanctions... pour l'instant

Faut-il envisager des sanctions pour que les mesures de restriction sociale soient mieux respectées, alors qu'un confinement total est maintenant envisagé ? "Avant de parler de sanctions, j'espère une prise de conscience", assure Patrick Dallennes. "Personne n'est invulnérable. Il est faux de croire qu'on ne risque pas grand chose en cas de contamination parce qu'on est en bonne santé. Le respect des gestes barrières est capital, comme la limitation des contacts".