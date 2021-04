Coronavirus : se faire vacciner dans le TramVax, une première mondiale à Montpellier

À Montpellier, le président de la Métropole veut donner un sérieux coup d'accélérateur à la campagne de vaccination. En plus des 26 centres répartis dans tout le département de l'Hérault, Michael Delafosse a trouvé une idée pour augmenter la cadence et donc le nombre de vaccinés : le tramway. Une première en France et peut-être même dans le monde pour laquelle l'Agence régionale de santé (ARS) a donné son feu vert et qui a été baptisée le TramVax.

Booster la campagne de vaccination

En fait, Michael Delafosse veut être prêt pour le jour où les doses vont arriver massivement, il faudra en effet pouvoir suivre le rythme. Pour cela, il confie s'être posé une question : "Qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter notre pierre à l'édifice ? Nous avons décidé de mettre à disposition les rames de la ligne 4". Voilà comment le Tramvax est né.

Où ? Quand ? Comment ?

Concrètement,de 8h à 18h, l'arrière de la rame sera réservé à la vaccination avec, bien évidemment, des soignants (médecins, infirmiers, ou pharmaciens). Vous montez à un arrêt, vous recevez l'injection, vous descendez à l'arrêt de votre choix avec un certificat numérique ou papier. Attention : pour éviter toute confusion, la première injection a lieu dans une rame du sens A de la ligne 4, la seconde injection, dans une rame du sens B.

Des avis partagés

Comme toujours dans ces cas là, il y a les "pour", comme Elise qui trouve l'initiative "extraordinaire". Même enthousiasme de la part de Pascal qui prend "le tram tous les jours pour aller travailler" et pour qui "ce serait vraiment un gain de temps". Daniel pour sa part se veut rassurant : "si le tram roule doucement, s'il n'y a pas d’accélération brutale, je pense que c'est bien, oui". À ce sujet, Noël suppose de toute manière que les soignants "ont eu une formation pour s'adapter aux conditions".

Mais il y aussi les "contre". Fatima qui ne comprend pas, "le tram, c'est pas fait pour être vacciné. C'est pas logique". Une initiative qui a le don d'énerver Alain, lui qui "prend le ligne 4 que dans un sens. Donc j'aurai que la moitié du vaccin. C'est nul, complètement nul !"

Reste une seule inconnue : la date de la mise en circulation du TramVax.