Coronavirus : se rassembler mais pas n'importe comment pour les étudiants du Grand Nancy

Près d'une centaine d'associations étudiantes de l'université de Lorraine dans le Grand Nancy ont participé à une réunion de sensibilisation. Objectif de la préfecture de Meurthe-et-Moselle et de l'agence régionale de santé : expliquer comment il est possible de maintenir certaines activités.

Les associations étudiantes ont un rôle à jouer dans la prévention contre la circulation du Covid 19. C'est le message de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, de l'agence régionale de santé et de l'université de Lorraine à l'occasion d'une réunion avec les responsables d'associations étudiantes ce jeudi sur le site de la fac de sciences de Vandoeuvre. Une petite centaine d'associations étudiantes étaient représentées. Objectif : les sensibiliser aux gestes barrières et définir un cadre pour leurs activités alors qu'un tiers des foyers épidémiques dans le département concerne le milieu scolaire et universitaire et que le taux de positivité au Covid 19 des moins de 30 ans est supérieur à la moyenne.

Pas de stigmatisation

Pour autant, pas question de pointer du doigt une classe d'âge davantage touchée par le virus. Aline Osbery est adjointe à la direction territoriale de l'agence régionale de santé :

"Ils ne sont pas à stigmatiser en tant que tel mais comme tous les acteurs de la société, ils ont un rôle pour endiguer l'épidémie."

"Ne pas casser toutes leurs initiatives", répète Marie Cornet, la directrice de cabinet du préfet de Meurthe-et-Moselle qui veut faire confiance. Pas de grands rassemblements, encore moins en intérieur, mise en place de protocole sanitaire pour chaque événement associatif, c'est ce qui est demandé. Lola s'occupe du tutorat en médecine, elle sort rassurée :

"C'est important pour nous parce qu'on fait énormément d'actions en présentiel. On est obligé de les préparer à l'examen final. C'est clair que ça aide beaucoup d'avoir des infos".

Le problème des soirées clandestines

Impossible d'organiser des soirées festives de grande ampleur. Ce n'est pas facile à gérer pour Cécile, en école d'ingénieurs :

"Légalement, on ne peut pas le faire. Ca amène à faire des soirées un peu clandestines et ce n'est pas forcément la meilleure solution."

Dans ce cas, pas facile pour l'université de faire la police, comme l'explique Laurence Canteri, vice-présidente en charge de la vie universitaire :

"Déjà, nous ne finançons pas cette année tous les événements, soirées et moments festifs (sur la dimension prévention) mais c'est vrai qu'on n'est pas au courant de tous les événements privés."

Des rassemblements qui deviennent parfois des foyers épidémiques.