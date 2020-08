Coronavirus : sensibilisation au port du masque sur les berges de la Garonne

Une opération de sensibilisation au port du masque a eu lieu ce jeudi à 20h sur le quai de la Daurade. Une dizaine de policiers municipaux et nationaux étaient présents. Objectifs : faire appliquer l'obligation du port du masque et rappeler la nécessité des gestes barrières

Il faisait encore très chaud ce jeudi à 20h. Une bonne occasion pour s'arrêter sur le quais de la Daurade et profiter du coucher de soleil. On en oublierait presque le masque, pourtant obligatoire sur les berges de la Garonne depuis mercredi. Car il faut désormais porter le masque sur les quais de la Daurade, Saint-Pierre et Lucien Lombard, les places de la Daurade et Saint-Pierre ainsi que la promenade Henri-Martin, entre midi et trois heures du matin. Pour faire respecter cette mesure, policiers municipaux et nationaux se sont donnés à un exercice de pédagogie.

"Monsieur le masque est obligatoire dans cette zone", indique un policier à un homme allongé sous un arbre. Récalcitrant, il finir par mettre le masque. Même scène quelques mètres plus loin. "Je l'ai vu à la télé, on n'est pas obligé de le mettre ici", clame ce autre homme, sommé par un policier de respecter la mesure. Certains acceptent sans broncher. "Je ne savais pas qu'il était obligatoire ici mais je trouve ça bien", s'exclame Sabrina.

Cette démarche consiste à faire de la pédagogie. Je pense que les gens sont responsables et comprennent la situation.

Pendant plusieurs minutes, les policiers remontent le quai et s'arrêtent dès qu'ils croisent une personne sans masque. L'action se poursuit place Saint-Pierre. "Cette démarche consiste à faire de la pédagogie. Je pense que les gens sont responsables et comprennent la situation", affirme Denis Olagnon, le secrétaire général de la préfecture de Haute-Garonne qui suit cette action de sensibilisation.

David et ses amis se sont installés au bord de l'eau pour partager un dessert. Mais ils sont vite rappelés à l'ordre. "Si vous voulez fumer, il faut quitter le quai. Et remettre le masque dès que vous avez fini de manger", explique un policier. David est perdu : "Ça m'embêterait de prendre une amende si je fume une cigarette. Même pour manger, c'est compliqué."

En cas de non respect de cette mesure, les promeneurs s'exposent à une amende de 135 euros.