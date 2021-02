Coronavirus : sept cas du variant anglais détectés en Alsace

L'Agence régionale de santé du Grand Est annonce qu'au 2 février, 24 cas de variants anglais et un cas de variant sud-africain ont été détectés dans la région Grand Est. Ils ont été analysés grâce à des enquêtes flash réalisées par Santé publique France et le Centre national de référence (CNR) des virus des infections respiratoires aigües et par le déploiement progressif dans les laboratoires de biologie médicale des tests RT-PCR dits de "criblage".

La situation est très évolutive

Les résultats de la première enquête FLASH, réalisée les 7-8 janvier sur un échantillon réduit de prélèvements positifs, a montré qu’à cette date, environ 1,1% des prélèvements positifs de la région Grand Est correspondait à du variant anglais, soit environ 120 à 130 nouveaux cas par semaine. La deuxième enquête de ce type a eu lieu le 27 janvier, les résultats seront connus dans quelques jours.

Six cas du variant anglais ont été détectés dans le Bas-Rhin, un dans le Haut-Rhin. On sait qu'il a notamment été détecté dans une école à Strasbourg. "La situation est très évolutive", prévient l'Agence régionale de santé. "Les chiffres indiqués ci-dessus ne constituent donc qu’une photographie au 2 février au matin et de nombreuses analyses sont encore en cours".