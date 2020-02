Coronavirus : sept étudiants de Sciences Po à Nancy invités à rester chez eux

Selon Sciences Po Paris cité par l'AFP, sept étudiants de Sciences Po à Nancy sont invités à ne pas revenir en cours et à observer une quarantaine de quinze jours. Ils étaient en séjour à l'étranger dans des pays touchés par le nouveau coronavirus.

L'institution les a contactés par mail en leur demandant de rester à domicile. Les étudiants pourront suivre leurs cours à distance. En tout, 364 étudiants de Sciences Po, issus des différents campus, sont isolés à domicile.

L'université de Lorraine prend elle aussi des précautions

Dans un communiqué publié sur Internet, l’université de Lorraine suspend les séjours, stages et missions de ses étudiants vers les pays à risques, soit la Chine, Hong-Kong, Macao, la Corée du Sud, Singapour, l'Iran et les régions de Lombardie et de Vénétie en Italie.

Les personnes revenues d’un de ces pays depuis le 17 février doivent également se signaler à l’une de ces deux adresses email : signalementagent-coronavirus@univ-lorraine.fr (si vous êtes un agent) et signalementetudiant-coronavirus@univ-lorraine.fr (si vous êtes étudiant). Un entretien avec un médecin de l’université sera réalisé.

L'université préconise de suivre les mesures du ministère de la Santé

Le ministère des Solidarités et de la Santé recommande aux personnes revenant de pays à risque le port du masque chirurgical lorsque vous êtes en face d’une autre personne et lorsque vous devez sortir.

Les précautions en général sont les mêmes qu'en cas de grippe : se laver régulièrement les mains, privilégier le télétravail, surveiller sa température deux fois par jour et les symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à respirer). Il est également conseiller d’éviter le contact avec des personnes fragiles et de se rendre dans des lieux où elles pourraient s’y trouver.

L’ensemble des mesures du ministère de la Santé est à retrouver ici.