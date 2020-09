Coronavirus : sept nouveaux départements classés en rouge

Il y a désormais 28 départements en France classés en zone de circulation active du virus. Un décret paru de dimanche 6 septembre au Journal officiel a ajouté 7 départements en zone rouge aux 21 qui étaient déjà en rouge. Il s'agit de la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Côte-d’Or, le Nord, le Bas-Rhin, la Seine-Maritime et La Réunion.

Des mesures renforcées

Cela veut dire que les préfets peuvent renforcer leurs mesures de prévention dans ces zones. Ils peuvent décider d’étendre l’obligation de porter un masque. La question est justement d'actualité, puisque le Conseil d'Etat doit examiner ce dimanche 6 septembre la demande de l’Etat pour maintenir l’obligation de porter le masque à Lyon, Villeurbanne et Strasbourg.

La fermeture des bars et des restaurants à 23 heures est aussi envisageable, comme cela a été imposé à Marseille.

Dans ces départements, il n’est plus possible non plus de dépasser la jauge maximale de 5 000 personnes, notamment pour les manifestations sportives.