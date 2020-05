Coronavirus : Sittellia sert de sas de décontamination pour les infirmières libérales à Montfort-le-Gesnois

Le centre aquatique et fitness Sittellia prête un de ses vestiaires aux douze infirmières libérales qui prennent en charge des cas de Covid-19 du Gesnois-Bilurien. Elles peuvent s'y changer, s'y doucher et désinfecter leurs affaires.

Le directeur de Sittellia, Samuel Bernard, a donné la clé aux infirmières libérales pour qu'elles soient totalement indépendantes. Depuis deux semaines, le centre aquatique et fitness accueille le sas de décontamination du groupe d'infirmières libérales qui soignent des patients atteints du coronavirus dans les alentours de Montfort-le-Gesnois. Auparavant, elles étaient installées dans l'atelier communautaire. La communauté de communes du Gesnois-Bilurien continue tout de même de leur prêter une voiture pour leur tournée.

Douze infirmières pour trente communes

Samuel Bernard a tout de suite accepté d'installer le sas de décontamination dans son centre sans activité depuis le début du confinement, le 15 mars. "On a remis en état les vestiaires et l'eau chaude, de façon à ce qu'elles puissent prendre des douches, se changer et avoir tout sous la main", explique le directeur. Il n'a pas de frais puisque son fournisseur d'eau, la SAUR, s'est engagé à tout régler.

Dans le vestiaire mis à disposition par Sittellia se trouve une grande table. Des kits sont méticuleusement disposés dessus. Chacun contient "une sur-blouse, une charlotte, des gants, des sur-chaussures, une visière, un masque FFP2 ou chirurgical", explique Virginie Bauduin, l'infirmière libérale qui supervise cette brigade Covid-19. Tous ces éléments doivent être changés entre chaque patient. "On s'équipe aussi avec une mallette, où il y a du matériel attitré : tensiomètre, thermomètre et saturomètre." Après chaque visite, ces instruments sont placés dans une caisse de décontamination et désinfectés par les infirmières. Le protocole est long et fastidieux, mais il permet de limiter grandement les risques de contamination au Covid-19.

Il faut un kit d'équipement par patient pour limiter les risques de contamination. Les infirmières se changent entre chaque visite. - Sittellia

Ces gestes, douze infirmières les répètent tour à tour depuis fin mars. Chaque jour, l'une d'entre elles s'occupe de la tournée Covid-19. Elle couvre les 27 communes du Gesnois-Bilurien, Champagné, Yvré-l'Evêque et Sargé-lès-Le-Mans. Virginie Bauduin est responsable du planning. Ses consœurs lui communiquent leurs disponibilités. Elles prennent en charge les patients atteints du coronavirus en dehors de leur tournée habituelle, sur leurs jours de repos. "On essaie d'être égalitaire et de proposer le même nombre de jours pour chacune, en fonction des disponibilités", précise Virginie Bauduin.

La peur de contaminer son entourage

La mise en place du sas de décontamination était nécessaire pour Virginie Bauduin et ses consœurs. "On a peur tous les jours de ce risque de contamination, mais il faut bien suivre ces patients dans le besoin d'avoir un suivi", explique-t-elle. Toutes craignent de contaminer leur famille ou leur patientèle habituelle, mais le sas est une barrière supplémentaire contre ce risque.

Il restera en place tant qu'il le faudra, dans les limites de la réouverture de la salle de fitness et du centre aquatique de Sittellia.

Un relais solidaire pour lever des fonds

Les 18 membres de l'équipe du centre organisent une course relais solidaire dans le parc de la Sittelle, ce dimanche 17 mai. "On a trouvé une boucle d'un kilomètre à l'intérieur du parc, donc pendant toutes la journée on va se relayer les uns après les autres pour courir 100 km", prévoit le directeur Samuel Bernard. A chaque kilomètre, cinq euros seront versés aux infirmières. L'objectif est donc fixé à 500 euros. Pour compléter, une cagnotte en ligne a également été lancée. "L'idée c'est de les récompenser et de leur donner un petit coup de pouce, car elles ont sacrifié beaucoup de temps et d'énergie dans cette crise."