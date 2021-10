Le nombre d'hospitalisations liées au coronavirus reste stable ce vendredi dans les hôpitaux du Gard et de la Lozère.

Coronavirus : situation stable dans les hôpitaux du Gard et de la Lozère

D'après les derniers chiffres publiés par l'Agence Régionale de Santé d'Occitanie, ce vendredi soir, la situation se stabilise dans les établissements hospitaliers du Gard et de la Lozère, en ce qui concerne le nombre de patients en soins à cause de l'épidémie de covid-19. Ainsi, dans le Gard, on dénombre à l'heure actuelle 72 hospitalisations dont quinze dans les services de réanimation.

En Lozère, il n'y a plus qu'un seul patient hospitalisé.

C'est en Haute-Garonne (137) et dans l'Hérault (104) qu'on dénombre le plus de patients hospitalisés à cause du covid.