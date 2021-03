Coronavirus : situation tendue à l'hôpital de Saint-Nazaire

Depuis le début de la semaine, le nombre d'entrées de patients atteints du coronavirus ne cesse d'augmenter à la cité sanitaire de Saint-Nazaire. Dans le territoire de la Carène (communauté d'agglomération) et la presqu'île guérandaise, le virus se propage beaucoup plus que dans le reste du département de Loire-Atlantique (237 cas pour 100 000 habitants les 7 derniers jours contre 150 pour le département) . Le variant sud-africain est présent dans un tiers des contaminations. De nombreuses classes sont fermées ;un dépistage massif a été réalisé ce vendredi au lycée Aristide Briand à Saint-Nazaire.

Pour faire face à l'afflux de patients, la cité sanitaire soit s'adapter. Dans le service de réanimation, le nombre de patients a quasiment doublé cette semaine puisque l'on est passé de 5 à 9. Trois lits supplémentaires doivent être ouverts lundi matin 22 mars dans le service de réanimation. L'unité Covid a été doublée avec 16 lits contre 8 la semaine dernière. Mais ces lits supplémentaires nécessitent du personnel, un vrai casse-tête pour Catherine Furic, responsable de la cellule de crise de l'établissement.

Progressivement on a déprogrammé une partie de l'activité à hauteur de 20%. C'est ça qui nous a permis d'augmenter le nombre de lits pour l'unité Covid. On espère rester à ce niveau de déprogrammation et à ne pas devoir aller au-delà" Catherine Furic, responsable de la cellule de crise de l'hôpital de Saint-Nazaire