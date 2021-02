En Bretagne, 110 cas de variants du Covid-19 ont été détectés ce lundi 8 février précise l'ARS. Parmi ces cas, six sont des variants sud-africains ou brésiliens.

Coronavirus : six cas de variants sud-africains ou brésiliens détectés en Bretagne

L'agence régionale de santé en Bretagne indique dans un communiqué ce mercredi 10 février, que les variants du Covid-19 ont été détectés dans 36 clusters, soit 110 cas. "Il s’agit majoritairement du variant britannique mais six cas de variant sud-africain ou brésilien ont également été détectés au sein de ces clusters", précise le communiqué. Ces cas groupés ont été décelés dans des établissements scolaires, des établissements de santé, médico sociaux et des entreprises. 23 foyers épidémiques, sur les 36 enregistrés, ont été décelés en Ille-et-Vilaine.

Tous les tests positifs donnent lieu à un criblage

Face à ces nouveaux variants du Covid-19, l’ARS Bretagne précise que tous les tests (antigénique et RT-PCR) positifs doivent désormais faire l’objet d’un criblage, permettant de déterminer s’il s’agit d’une contamination par un variant.

Des mesures renforcées pour les établissements scolaires

"Pour les variantes brésilienne et sud africaine, la durée d’isolement est portée à 10 jours. Du fait de la contagiosité accrue de ces deux variantes, un test de sortie d’isolement doit être systématiquement réalisé" précise l'ARS. Les mesures sont également renforcées pour les établissements scolaires. Dès qu’un variant britannique est identifié, une mesure de fermeture de la classe est prise par les services académiques en lien avec les autorités sanitaires et préfectorales.

Pour les variants brésiliens et sud africains, si l’un des cas suivants est confirmé : si un enfant est contaminé par une des deux variantes, ou si un enfant est cas-contact d'un membre de sa famille (contaminé par le variant sud africain ou brésilien), sa classe est automatiquement fermée et l’ensemble des élèves et des professeurs de la classe seront immédiatement testés.