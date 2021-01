A partir de ce lundi 18 janvier, six centres de vaccination seront accessibles aux personnes âgées de plus de 75 ans dans le Gard. Ce sera uniquement sur rendez-vous.

Coronavirus : six centres de vaccination ouverts aux plus de 75 ans dans le Gard

La campagne de vaccination monte progressivement en puissance. Dans le Gard, à partir de ce lundi 18 janvier, six centres seront accessibles aux personnes âgées de plus de 75 ans dans les hôpitaux de Nîmes, Alès, Bagnols-sur-Cèze ou encore au Mas Careiron d'Uzès. En plus de ces structures, le centre de vaccination départemental de Nîmes sera lui aussi ouvert à partir de ce lundi. Attention, pour l'instant cette campagne ne s'adresse qu'aux plus de 75 ans et uniquement sur rendez-vous.

De nouveaux centres ouvriront probablement dans le courant de la semaine en Camargue et Alès. Il pourrait y en avoir d'autres dans le département à condition qu'ils remplissent le cahier des charges. Le futur "grand centre" de Nîmes, lui, pourrait être opérationnel le lundi 25 janvier. Un plus de 3 000 Gardois ont déjà été vaccinés. Un nombre qui devrait passer à plus de 5 000 par semaine à partir de la semaine prochaine.

En plus de la plateforme internet www.sante.fr , il existe deux numéros dédiés pour les prises de rendez-vous : un régional 0 809 54 19 19 et un national 0 800 009 110.