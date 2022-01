Six centres éphémères de vaccination contre le covid-19 ouvrent ce mois-ci dans le Gard : à Nîmes, Saint-Ambroix, Roquemaure, Quissac, Milhaud et Saint-Gilles.

Coronavirus : six centres éphémères de vaccination ouvrent dans le Gard

"Le taux d’incidence de 1.374,8 cas pour 100.000 habitants au 04 janvier 2022 "impose une forte mobilisation pour faire face à la propagation de l’épidémie de COVID-19", indique ce jeudi la Préfecture du Gard. Pour lutter contre de la maladie et ses formes graves (9 personnes sur dix en réanimation sont des personnes non vaccinées), la campagne de vaccination s’accélère avec 14 centres permanents et l’ouverture de centres éphémères pour faciliter l’accès à la vaccination.

Concernant les 6 centres temporaires actuels où à venir, le calendrier est le suivant : Saint-Gilles (du 7 au 9 janvier 2022), Saint-Ambroix (les 8 et 9 janvier 2022), Roquemaure (du 10 au 15 janvier 2022), Quissac (du 10 au 21 janvier 2022), Milhaud (samedi 15 janvier 2022) et de Nîmes Carrefour Étoile (du 20 au 22 janvier 2022).

Les 13 centres pérennes

• Alès - Complexe sportif municipal « La prairie » - 177 chemin des sports

• Bagnols-sur-Cèze - Gymnase des Eyrieux - salle multiculturelle - 5 rue Jean Racine

• Beaucaire - Centre aéré − 14 chemin des Romains

• Bellegarde – Salle des Cigales – Rue des clairettes

• Gallargues-le-Montueux - ancienne gare - avenue de la station

• Le Grau-du-Roi - Carrefour 2000 Port-Camargue - Avenue Lasserre

• Le Vigan - Hôpital – 31 avenue Emmanuel d’Alzon

• Nîmes - CHU Caremeau - salle du plan blanc, hall 1 niveau 3 – rue du Professeur Debré

• Nîmes - CPAM du Gard – 14 rue du cirque romain

• Nîmes - Stade des Costières - salle omnisports - 123 avenue de la Bouvine

• Pont-Saint-Esprit - Centre d'hébergement Cazerne - boulevard Gambetta

• Sommières - Lycée Lucie Aubrac - salle polyvalente - route de Gallargues

• Villeneuve-lez-Avignon - Forum des Angles

Pour obtenir un rendez-vous dans le Gard, il faut se connecter sur le site https://www.doctolib.fr/ ou encore https://www.sante.fr/ afin de connaître les disponibilités en centres de vaccination ou dans le cabinet d’un professionnel de santé libéral (médecins, infirmiers, pharmacies, etc).

Le strict respect des gestes barrières (port du masque, lavage régulier des mains avec du savon ou du gel, aération régulière des locaux – 10 minutes chaque heure) reste essentiel dans la lutte contre la propagation de l’épidémie.