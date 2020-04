Alors que seuls trois malades étaient à signaler ce mercredi, le bilan s'est brusquement alourdi en cette fin de semaine à l'Ehpad Sainte-Anne de Lannion : six résidents sont décédés du coronavirus ces derniers jours, quatorze autres sont malades.

Coronavirus : six décès à l'Ehpad Sainte-Anne de Lannion

Six résidents de l'Ehpad de Lannion sont décédés cette semaine

Six résidents de l'Ehpad Sainte-Anne à Lannion sont décédés du coronavirus ces derniers jours, trois sur place et trois à l'hôpital. "La crise épidémique met particulièrement à rude épreuve les résidents et les équipes des Ehpad partout en France. Nous n’y échappons malheureusement pas", indique ce vendredi le maire dans un communiqué.

"Quatorze autres résidents sont actuellement souffrants. Et ce malgré les règles de sécurité, d’hygiène et de confinement appliquées dès le départ de l’épidémie", précise Paul Le Bihan. L'autre Ehpad géré par la municipalité, l'établissement Paul Hernot, est pour l'heure épargné, avec aucun malade ni décès.

Manque de matériel

Le manque de matériel de protection est toujours une problématique pour l'Ehpad : la ville indique rechercher "encore des surblouses, charlottes et masques chirurgicaux ou FFP2 (pas de masque fait maison)". Les personnes pouvant contribuer à en procurer sont invitées à contacter le 02 96 46 78 26.