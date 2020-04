Coronavirus : six décès désormais au centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu

D'après le dernier bilan communiqué ce samedi par la direction du GHND (groupement hospitalier du nord Dauphiné qui regroupe les établissements de Morestel, Pont-de-Beauvoisin, La Tour-du-Pin et Bourgoin-Jallieu), ses équipes ont dû faire face depuis le début de l'épidémie à 105 patients contaminés par le Covid-19 et 6 décès. Ces 6 décès, 4 de plus en une semaine, ont tous eu lieu au sein de l'établissement principal du GHND, le centre hospitalier Pierre-Oudot de Bourgoin-Jallieu. Le GHND compte 5 maisons de retraite et pour l'instant aucun décès.

Hausse des contaminations, mais aussi des guérisons

41 personnes, dont 14 en réanimation, sont hospitalisées à Bourgoin-Jallieu, quand le centre Yves-Touraine de Pont-de-Beauvoisin a pris en charge 15 patients. Un cas a été recensé au centre de Morestel et un autre à l'Ehpad Jean-Moulin de Bourgoin-Jallieu : à chaque fois les personnes sont depuis suivies au CHPO.

Pour ce qui est des places en réanimation, des réorganisations et une mutualisation de ressources matérielles et humaines permettent aujourd'hui d'avoir 22 lits et 14 sont à ce jour occupés. Dans les cas où des soins de réanimation ne sont pas nécessaires, les patients sont accueillis dans 3 autres services et la direction affirme que "d'autres unités seront en mesure de les prendre en charge, tout en maintenant la prise en charge des autres pathologies urgentes."

Si le nombre de cas croît, celui des guérisons aussi avec 15 retours à domicile depuis le 30 mars et une sortie de réanimation vers un autre service d'hospitalisation.

Le GHND recherche des anesthésistes et des surblouses

Quelque 50 soignants disponibles (retraités ou actifs) sont venus renforcer les équipes du GHND qui a cependant encore besoin de médecins et infirmiers anesthésistes. Le personnel cherche aussi des surblouses "dont les stocks nationaux sont pénuriques". Le numéro à composer est le 04.69.15.76.82