2 970 personnes sont toujours hospitalisées en Auvergne-Rhône-Alpes pour cause de coronavirus. La Région a enregistré 927 décès en milieu hospitalier depuis le début de l'épidémie.

Coronavirus : six décès en 24h dans la Loire

Dans la Loire, 784 personnes sont hospitalisées pour cause de Coronavirus. Le département enregistre 132 décès depuis le début de l'épidémie. Six de plus que la veille. 397 patients ont pu retourner à leur domicile.

En haute-Loire, 24 personnes sont hospitalisées pour cause de Coronavirus. Le département enregistre 6 décès depuis le début de l'épidémie. 56 patients ont pu retourner à leur domicile.