La région Pays de la Loire compte six foyers de contamination qui se trouvent à Nantes, Saumur et en Vendée.

Coronavirus : six foyers de contamination dans les Pays de la Loire

Covid-19 : dans un laboratoire d'analyse, traitement des échantillons, sous hotte, avant analyse et détection de la présence du virus, mai 2020

Six foyers de contamination ont été relevés par l'Agence régionale de santé (ARS) en Pays de la Loire. Seuls deux départements sont épargnés, la Sarthe et la Mayenne, les foyers infectieux se trouvent à Nantes (Loire-Atlantique), en Vendée et à Saumur (Maine-et-Loire).

Même si l’agence régionale de santé se veut rassurante ces clusters, ou foyers infectieux, sont suivis avec beaucoup d’attention. A chaque fois, la méthode des autorités sanitaires est la même : d’abord tester, soigner, isoler et partir à la recherche des cas contacts pour éviter tout embrasement et garder le contrôle de la situation.

Deux foyers infectieux à Nantes

A Nantes d’abord, l’ARS évoque un foyer de contamination dans un centre d'hébergement pour personnes précaires, sur le site de l’ancienne caserne Mellinet. Vingt-et-un cas de Covid-19 ont été confirmés. Que ce soient des personnes hébergées ou des salariés de l’association, tous ont été mis à l’isolement. Le directeur du site affirme que la situation est sous contrôle.

Autre foyer à Nantes, trois cas dans des familles proches les unes des autres. Le traçage a permis d’identifier 15 personnes contacts.

De nombreux cas à l'hôpital de Saumur

Dans le Maine-et-Loire, c’est le centre hospitalier de Saumur qui s’est transformé en foyer infectieux. Avec vingt patients infectés et cinq salariés de l’hôpital. Tout le service de gériatrie a été dépisté et les malades ont été envoyés en service Covid-19.

Une famille qui a justement été en contact avec le service gériatrique de l’hôpital a également été infectée, le virus ce serait ensuite propagé lors de funérailles. Pour l'heure, trois cas ont été détectés dans ce foyer familial.

Deux entreprises de l'agroalimentaire touchées en Vendée

Enfin en Vendée, deux entreprises de l’agroalimentaire présentent des cas de Covid-19. En plus de l’usine Maître coq aux Essarts qui compte onze cas de coronavirus, un abattoir des Herbiers, La Scabev, comptabilise trois cas. Les dépistages sont en cours dans cette usine qui rassemble 50 salariés.

Par ailleurs, les derniers résultats concernant l'usine Maître coq sont encourageants, puisque, d'après l'ARS, on ne constate pas, pour l'heure, de circulation du virus en dehors des cas identifiés. Des instructions sanitaires devraient être communiquées dans les prochains jours pour prévenir les risques de contamination dans les abattoirs