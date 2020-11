La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus a désormais fait plus de victimes que la première dans les Pyrénées-Orientales.

Coronavirus : six morts en 24 heures dans les Pyrénées-Orientales

Avec six nouveaux décès ce lundi, le bilan de l'épidémie de coronavirus s'alourdit dans les Pyrénées-Orientales. Depuis début mars, 77 personnes sont décédées des suites du covid-19. La deuxième vague est d'ores et déjà plus meurtrière que la première dans le département.

Invité de France Bleu Roussillon ce mardi matin, le chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital de Perpignan indique que désormais "le service est plein. Pour éviter la saturation, l''établissement doit procéder chaque jour à des adaptations".