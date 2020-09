Coronavirus : six morts en une semaine dans les Landes

La situation sanitaire se dégrade dans les Landes. La préfecture et l'Agence Régionale de Santé annoncent le décès de six personnes en une semaine dans le département. Des personnes âgées, résidentes en Ehpad, toutes porteuses de la Covid-19.

Le virus continue de circuler activement dans le département. des Landes. Six personnes âgées sont mortes en l'espace d'une semaine. Une personne est morte en réanimation et cinq autres dans les Ehpad Nouvielle, Dax et Saint-Martin-de-Seignanx. Chez les plus de 75 ans, le taux d'incidence est de 110 contre une moyenne nationale à 95.

La situation sanitaire continue de se dégrader dans les Landes. Le département, placé en zone d'alerte depuis mercredi par le ministère de la Santé, affiche des indicateurs inquiétants concernant la propagation de la Covid-19.

Selon les chiffres de Santé Publique France datés de ce jeudi, le taux d'incidence est de 91,5 pour 100.000 habitants. Pour mémoire, le seuil d'alerte est fixé à 50. Le taux de positivité est de 6,3 quand le seuil d'alerte est de 5.

Deux indicateurs qui placent les Landes comme le deuxième département le plus touché en Nouvelle-Aquitaine, derrière la Gironde.

Chaque jour, plus de 60 cas positifs sont diagnostiqués dans les Landes.