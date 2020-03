Coronavirus : six nouveaux cas confirmés en Lozère

L’Agence régionale de santé d’Occitanie et la préfecture de la Lozère ont recensé six nouveaux cas positifs de contamination au COVID-19 dans le département, portant le total à vingt-neuf cas.

L’Agence régionale de santé d’Occitanie et la préfecture de la Lozère ont recensé six nouveaux cas positifs de contamination au COVID-19 dans le département, portant le total à vingt-neuf cas. Parmi eux, six personnes sont actuellement hospitalisées ; par ailleurs, deux patients rétablis ont pu quitter l’hôpital. Le nombre de décès et d’hospitalisations continue de croître Le nombre de cas confirmés de patients souffrant du coronavirus en Occitanie suit une courbe exponentielle. La barre du millier de cas a été largement dépassée ce mercredi. Selon le décompte de l’ARS, arrêté mercredi à 17h, 1.082 personnes sont officiellement infectées dans la région. C’est 182 de plus que la veille.