Coronavirus : 9 nouveaux décès en Bretagne ce lundi 6 avril

L'Agence Régionale de Santé annonce 6 décès supplémentaires dans les hôpitaux bretons ce lundi 6 avril et 3 dans les Ehpad, ce qui porte à 113 le nombre total de décès Covid-19 comptabilisés dans la Région.

Comme chaque jour, l'ARS, l'Agence Régionale de Santé fait un point sur la situation dans la Région. 138 personnes sont actuellement en service de réanimation dans un hôpital en Bretagne soit 30 de plus en 24h. 278 malades sont hospitalisés en conventionnelle et 47 en soins de suite et réadaptation.

87 décès, de personnes âgées de 60 à 100 ans, sont à déplorer depuis le début de l'épidémie, dans le cadre des prises en charge hospitalière soit 6 de plus qu'hier.

La situation dans les EHPAD bretons

Dans les EPHAD en Bretagne, 45 établissements ont signalé au moins 1 cas confirmé testé au coronavirus. 26 décès de résidents sont à déplorer selon l'ARS, soit 3 en 24 heures.

Le nombre de cas de personnes atteintes de coronavirus augmente en Bretagne

Par ailleurs, le nombre de cas de personnes contaminées au Covid-19 confirmés en Bretagne par diagnostic biologique (PCR) augmente. Il est actuellement de 1368. Le Morbihan est toujours le département le plus concerné avec 438 personnes, suivi de l’Ille-et-Vilaine avec 312 cas avéré de coronavirus, le Finistère (308) et les Côtes d'Armor avec 178 personnes. A ces chiffres s’ajoutent : 75 personnes ne résidant pas en Bretagne et 57 personnes, qui ont fait l’objet de prélèvements biologiques dans les centres hospitaliers de Lorient, Morlaix, Pontivy, Saint-Malo, Rennes, Brest ou Quimper mais dont les départements de résidence ne sont actuellement pas encore connus.