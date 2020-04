Six malades atteints du coronavirus sont arrivés ce dimanche à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Ils seront maintenant répartis dans des établissements de Toulouse, Montauban, Cahors et Tarbes.

Coronavirus: six nouveaux patients du Grand Est transférés à Toulouse, Montauban, Cahors et Tarbes

Les patients sont tous arrivés par avion médicalisé ce dimanche à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Deux d'entre eux vont être pris en charge par la clinique d'Occitanie et la clinique des Cèdres à Toulouse. Deux autres malades sont accueillis au centre hospitalier et dans une clinique privée de Montauban. Les deux restants sont envoyés aux centres hospitaliers de Cahors et de Tarbes.

24 patients en Occitanie

Au total, 24 patients de la région Grand-Est sont accueillis par les établissements de santé de la région Occitanie depuis la semaine dernière. Une première opération similaire avait redirigé 18 patients vers des centres hospitaliers de Toulouse et Montauban. Six autres patients de la région Grand-Est devraient également être transférés vers Montpellier la semaine prochaine.