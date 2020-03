Coronavirus : six patients du CHU de Reims transférés à Orléans par autocar

Cette fois-ci ce n'est pas un train, mais un autocar médicalisé qui a permis le transfert de patients atteints du Covid-19. Six d'entre-eux, hospitalisés au CHU de Reims (Marne), ont été transférés ce vendredi matin vers le CHR d'Orléans (Loiret).

"Les patients étaient tous en capacité d'être transportés"

Le car, équipé par une compagnie privée basée en Moselle, possédait le matériel adapté et une équipe médicale présente à bord. Le véhicule était suivi d'une ambulance SMUR du CHU rémois. "Les patients concernés étaient pris en charge dans les unités de médecine dédiées Covid. Ils étaient tous en capacité d’être transportés", précise le CHU de Reims dans un communiqué.

Ce transfert permet de libérer de la place dans l'établissement rémois. Celui-ci annonce qu'il passera de 122 à 150 lits dédiés à l'hospitalisation d'ici lundi et de 43 à 49 d'ici ce samedi. De plus, un "drive" a été mis en place à l'entrée du CHU afin de dépister d'éventuels cas chez les personnels soignants et les patients extérieurs à l'hôpital, étant au moins au troisième jour de symptômes (fièvre, toux, difficultés respiratoires) , ayant appelé une première fois le 15 et ayant été rappelé par le médecin infectiologue pour fixer un rendez-vous.