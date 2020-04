Coronavirus : six patients du Grand Est hospitalisés à Toulouse et autour

Leur arrivée est annoncée pour 13 heures cet après-midi. Six patients infectés par le Covid-19 et hospitalisés jusque là dans les hôpitaux débordés dans le Grand Est, vont arriver à Toulouse ce mercredi en tout début d'après-midi. Ils doivent atterrir à l'aéroport de Toulouse-Blagnac dans des avions spécialisés (ndlr : mais pas les A330 Morphée de l'armée selon nos informations). Ils seront hospitalisés sur les sites du CHU à Purpan et Rangueil, ainsi que dans d'autres établissements hospitaliers de la région.

Le préfet de Haute-Garonne et de la région Occitanie, Etienne Guyot, va se rendre sur place en compagnie du directeur général du CHU Marc Penaud et du chef du SAMU 31 Vincent Bounes. L'opération sera reconduite dans les prochains jours, avec six autres patients demain jeudi, six autres encore vendredi.