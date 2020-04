Coronavirus: SKF à Saint-Cyr-sur-Loire participe à la fabrication de respirateurs artificiels

L'Entreprise SKF à Saint Cyr-sur-Loire s'investit doublement dans la période de crise sanitaire qui frappe le monde entier. Avec seulement 15% de son personnel de production présent sur le site, l'usine travaille actuellement pour un client américain qui fabrique des respirateurs artificiels. Et l'entreprise va donner des masques de protection au CHRU de Tours.

Ils ne sont plus que 158 personnes à travailler dans l'usine SKF de Saint Cyr-sur-Loire alors qu'ils sont habituellement 1250, tous les autres sont en télétravail. Les ouvriers des chaînes de production présents sur le site participent en ce moment indirectement à la lutte contre le coronavirus. Ils sont en train de fabriquer les roulements de respirateurs artificiels commandés par un industriel américain. La commande est énorme: 600 000 roulements. En deux jours et demi, SKF en a déjà fabriqué 15 000 et il faut faire vite car les pays contaminés vont avoir un besoin croissant de respirateurs artificiels. Contacté par l'Agence Régionale de Santé, SKF a aussi répondu présent pour fournir des masques de protection au CHRU de Tours. L'hôpital va venir chercher un stock de 1020 masques FFP2 pour ses soignants le plus tôt possible.

Eric Beghini, le directeur de SKF, se dit confiant pour l'activité de l'entreprise. "Nous fournissons le monde entier en pièces auto notamment, et même si l'activité économique baisse en Europe, nous n'envisageons pas un scénario où tout s'arrête. Nous ne voyons pas le marché s'effondrer." D'ailleurs, SKF n'a pas recouru au chômage partiel. Ses salariés utilisent leur système de RTT et de banque d'heures dans l'organisation du travail. Concernant la désinfection des loaux, SKF affirme avoir effectué toutes les opérations demandées par l'ARS. La direction a organisé la vie commune et les postes de travail dans l'entreprise de façon à ce qu'il y ait le moins de regroupements de personnes possibles.