Coronavirus : sous tension, l'hôpital de Niort se réorganise

La troisième vague du coronavirus touche de plein fouet l'hôpital de Niort. "On a une augmentation du nombre d'hospitalisations assez constante et rapide", constate le docteur Farnam Faranpour, chef des urgences de l'hopital de Niort. "En peu de temps, on a reçu presque tous les jours quatre-cinq patients. Avant, on était sur un rythme de une à deux personnes".

Augmentation des lits en unité covid et réanimation

Conséquence, le plan blanc a été déclenché et l'hôpital a dû augmenter le nombre de lits. L'unité Covid est passée de 18 à 21 places. "On réfléchit pour pouvoir mettre du personnel et passer à 24 lits", précise Farnam Faranpour. Augmentation des capacités également en réanimation avec un passage de 18 à 21 places. "Nous avons arrêté malheureusement des activités de chirurgie programmée", explique le médecin.

Aux urgences, les prises en charge de l''unité d'hospitalisation de courte durée ont été réduites. "On consacre six lits aux patients Covid pour prendre des patients qui n'ont pas encore totalement besoin d'aller en réanimation mais qui sont proche d'y aller". D'autres, moins graves, peuvent aussi être transférés à Saint-Maixent-l'Ecole où une unité Covid de huit lits a été ouverte.

Car les services sont quasiment pleins. Ce vendredi 16 avril 18 personnes étaient hospitalisées en unité Covid. En réanimation 19 lits sont occupés dont 12 par des patients Covid. La semaine précédente deux patients ont été transférés, un à Saintes en Charente-Maritime et un patient du CHNDS à Cholet dans le Maine-et-Loire pour soulager l'hôpital de Niort.

Rappel des personnels sur leurs congés

Mais pour faire fonctionner ces services, il faut des effectifs. "On arrive à un moment donné où même notre personnel ne suffit pas", indique le chef des urgences. Certains ont été rappelés sur leurs congés. "L'inquiétude c'est que si on pourrait avoir à un moment donné un épuisement du personnel et ne pas avoir assez monde", alerte le médecin. Des renforts ont été demandés à l'Agence régionale de santé.

Le Dr Farnam Farampour espère arriver au pic et que les chiffres vont redescendre mais pour l'instant "avec le type de reconfinement qu'il y a aujourd'hui on n'a pas encore ressenti un ralentissement de l'activité".