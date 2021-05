Coronavirus : stabilisation du nombre d'hospitalisations dans le Gard.

Selon l'ARS, le nombre de patients hospitalisés à cause du covid-19 est stable dans le Gard.

L'Agence Régionale de Santé a publié ce vendredi un nouveau point de situation coronavirus en Occitanie. Ce bulletin récapitulatif recense les principaux indicateurs d’activité hospitalière : 1790 hospitalisations en cours dans la région (-73 par rapport à mardi) dont 378 en réanimation et soins critiques (-18), et à ce jour 4182 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars (+63 en 3 jours).

Plus de 1,5 million de personnes ont dorénavant reçu au moins une dose de vaccin en Occitanie et plus de 2 millions de doses ont déjà été administrées.

Dans le Gard, l'ARS dénombre 278 hospitalisations en cours, dont soixante patients en réanimation. Des chiffres stables sur la semaine.

En Lozère, 20 patients sont hospitalisés, dont deux en réanimation.