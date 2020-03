Coronavirus - stade 3 : questions, réponses et réactions dans le Poitou

Le passage au stade 3 du plan anti-coronavirus a des répercussions dans le Poitou. Quelle organisation? Quelles conséquences sanitaires et économiques dans le Poitou ? France Bleu Poitou vous a donné la parole dans sa matinale spéciale ce dimanche. Questions, réponses et réactions ici.

Peu de monde dans les rues du Poitou ce dimanche matin, à part les électeurs qui se sont déplacés aux urnes et ceux qui ne pouvaient pas faire autrement que sortir. Les annonces d'Edouard Philippe sur le passage au stade 3 du plan de lutte contre l'épidémie de coronavirus ont sonné les Français : beaucoup de questions et de réactions chez les Poitevins qui sont intervenus en direct dans l'émission spéciale de France Bleu Poitou ce dimanche matin avec un certain nombre de réponses apportées notamment par la préfète de la Vienne, invitée à l'antenne entre 9 heures et dix heures.

Les conseils et préconisations de la préfète

Chantal Castelnot est la préfète e la Vienne. Elle répond à un certain nombre d'interrogations de citoyens en Vienne et Deux-Sèvres ce dimanche. Elle donne également des conseils et recommandations.

Chantal Castelnot, préfète de la Vienne répond aux questions sur le coronavirus Copier

Elle appelle d'abord à la prudence. Il faut, insiste-t-elle, éviter tout déplacement qui ne soit pas indispensable. Dans le Poitou comme ailleurs, tous les commerces et lieux de loisirs sont fermés sauf les établissements et structures nécessaires à la vie de la nation.

Des professionnel sidérés

Guillaume Dujour est le gérant d'un café à Gençay, dans la Vienne. Après les annonces du Premier ministre, il a dû mettre tous ses clients dehors à minuit.

"Il aurait fallu nous laisser quelques jours pour éviter de gaspiller tout ce qu'il va nous rester sur les bras"

Une décision brutale, c'est l'avis partagé par Nathacha Bercovici. Son restaurant La Bergerie, à Nieul l'Espoir doit, comme tous les commerces non-essentiels fermer jusqu'à nouvel ordre.

"Moi hier, j'avais mon personnel à la fin du service en pleurs. Nos trésoreries vont vite se retrouver à zéro".

Claude Lafond, le patron de la CCI de la Vienne prédit une catastrophe économique.

"Les PME et les très petites entreprises vont être déboussolées. Il y en a 7.000 dans la Vienne. Je pense qu'il ne faut pas les laisser seules."

L'avis des médecins généralistes

Le commerce, chamboulé. La médecine de ville, également. À compter d'aujourd'hui priorité aux personnes infectées dans les cabinets, comme l'explique le président de la conférence nationale des médecins libéraux Philippe Boutin.

"Les médecins généralistes seront au cœur du dispositif. C'est à dire que les patients ne sont plus strictement pris en charge par les hôpitaux. Ils seront accueillis dans les cabinets médicaux. Il y aura des confinements à la maison et non strictement hospitaliers pendant 14 jours à partir du moment où il y a contamination "

Le docteur Philippe Boutin s'attend aussi à une hausse des téléconsultations médicales. Une mise en place sera faite pour les médecins qui le demandent. Sur les moyens, nous n'avons pas assez de masques, c'est vrai. Mais nous devrions en avoir trois par médecin à partir de demain normalement.

Des incidences dans les lieux de culte

La pratique religieuse est également bousculée. Les lieux de cultes restent ouvert, mais l'archevêque de Poitiers Monseigneur Wintzer rappelle les consignes :

"Il n'y aura ni messe, ni baptêmes, ni mariages ni obsèques. Il faut donc prier chez soi et éviter tout contact physique"

Lui-même est en quatorzaine après un voyage au Vatican et travaille de chez lui.

Questions sur le maintien des élections

Seule la vie citoyenne continue. Premier tour des élections municipales maintenues ce dimanche. Un paradoxe que souligne Philippe Jéhano, le patron de l'union des industries et des métiers de la métallerie dans les Deux-Sèvres.

"Aller voter, ça s'apparente à aller faire ses courses pour aller se ravitailler. A un moment donné, il faut aussi qu'on mette une frontière quelque part, c'est peut-être un peu tard pour annuler."

Réponse du préfet des Deux-Sèvres, Emmanuel Aubry :

"Il n'y a pas de contradiction si on respecte les distances inter-personnelles. Si on se lave les mains."

Des précautions sanitaires ont été mises en place pour le vote. Ce scrutin fait finalement partie des derniers grands rassemblements autorisés avant au moins plusieurs jours en France.