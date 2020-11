Coronavirus : Strasbourg et Nancy accueillent des patients de la région Auvergne Rhône-Alpes

Les hôpitaux de Strasbourg et Nancy vont accueillir à partir de ce jeudi 5 novembre, dix patients malades du Covid et hospitalisés en région Auvergne Rhône Alpes.

Dix patients malades du Covid et hospitalisés dans des établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes vont être transférés dans des hôpitaux du Grand Est à compte de ce jeudi 5 novembre. Six patients seront accueillis à Nancy, quatre à Strasbourg dans les services de réanimation, annonce l'Agence régionale de santé (ARS).

Malgré la situation préoccupante dans le Grand Est, la région "fait preuve de solidarité nationale, comme l’avaient fait les autres régions et partenaires européens lors de la première vague", relève l'ARS. A ce moment là, 330 patients en provenance d'Alsace et de Lorraine avaient été transférés dans d'autres régions de France, en Allemagne et au Luxembourg.

Actuellement dans la région Grand Est, 207 personnes sont hospitalisées en réanimation. Il y en a 717 en Auvergne Rhône-Alpes selon les données de Santé publique France.