Coronavirus : succès des dépistages dans la station balnéaire d'Agon-Coutainville

Pour limiter la propagation du coronavirus, la Normandie a lancé cette semaine des dépistages dans les stations balnéaires, au plus proche des estivants. Première ville de la Manche à tester le dispositif : Agon-Coutainville. Tous volontaires, les touristes et les locaux patientent masqués, bien espacés, pendant quelques minutes avant d'être pris en charge. "Nous étions partis dans un centre de vacances, raconte Jean-Charles qui vient de rentrer de Savoie, on était pas mal de monde, en contact, je préfère me rassurer."

Après quelques minutes d'attente, c'est l'heure de remplir quelques papiers et de faire le test. Le dépistage se fait très rapidement explique le docteur Samuel Roblin du laboratoire Cerballiance à Coutances : "Ce sont les temps administratifs qui sont les plus longs en fait, l'enregistrement doit passer par une étape manuelle. Le prélèvement en lui même est très rapide, ça dure quelques secondes."

Masques et distanciation dans la file d'attente des dépistages Covid-19 à Agon-Coutainville © Radio France - Marcellin Robine

Cette rapidité, cela permet de procéder à un grand nombre de tests. C'est d'ailleurs l'objectif du dispositif rappelle le préfet Gérard Gavory.

Je suis ravi que cette opération rencontre un réel succès, on avait 200 personnes jeudi. Et ce vendredi, il y a beaucoup de monde, donc je pense que cela répondait à un vrai besoin. C'est ça l'objectif, de pouvoir tester un maximum de personnes de manière à casser la chaîne de transmission du virus.

Pour ces dépistages dans les stations balnéaires, les résultats des tests sont connus entre 24 et 72 heures. Dans la Manche, plusieurs autres rendez-vous sont prévus durant tout l'été.