Coronavirus : succès pour la vaccination sans rendez-vous des pompiers au Géant de Chauray

Le rappel du vaccin contre le covid-19 est ouvert à tous les adultes depuis ce samedi et ce dès cinq mois après leur dernière injection. Dose de rappel qui sera obligatoire pour que le pass sanitaire reste valide dans un délai de sept mois toujours après la dernière injection. Depuis les annonces de ces nouvelles mesures, pas simple de trouver un créneau de vaccination. D'où l'organisation d'une opération de vaccination sans rendez-vous menée par les pompiers des Deux-Sèvres dans la galerie du Géant de Chauray près de Niort ce samedi. Toutes les doses ont été administrées, soit 227 au total.

Avoir plusieurs cordes à notre arc pour vacciner le plus grand nombre -- Capitaine Didier Helou du SDIS 79

Dès 10 heures, plusieurs dizaines de personnes patientent dans la file d'attente comme cette soignante. "A l'hôpital c'est tout saturé comme on s'est faits vacciner assez tôt". Cette opération de vaccination sans rendez-vous est pour elle une aubaine tout comme pour Patrice, placier aux Halles de Niort. "Doctolib, vous attendez une demi-heure et quand vous arrivez à vous connecter il n'y a pas de place". Il vient sans hésiter pour sa 3e dose. "Comme je côtoies beaucoup de public je ne veux pas prendre de risque. On est que trois placiers, si je suis malade les autres sont cas contact et on ferme nos Halles".

Pas d'hésitation non plus pour Romane. "Je veux être protégée et pouvoir profiter comme je l'entends. Je suis soignante aussi et je vois bien dans les services de réanimation, le taux entre les personnes vaccinées et non vaccinées, c'est quand même moindre quand on s'est fait vacciner".

Véronique elle attend son tour, entre espoir et interrogations. "Ce serait bien que ça incite les autres à se faire vacciner. Quand on sera tous vaccinés on sortira de tout ça. Là on doit remettre les masques... Maintenant, il y a le nouveau variant dont on a entendu parler donc on se pose des questions, est-ce qu'on va s'en sortir?".

Pour l'instant pas d'autre date de vaccination sans rendez-vous programmée dans les Deux-Sèvres. Pour retrouver les lieux où se faire vacciner dans le département, cliquez ici.